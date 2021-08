Economia PIB real do Japão cresce 0,3% no segundo trimestre de 2021 ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão registrou crescimento de 0,3% no segundo trimestre de 2021 ante o anterior, informou o Escritório de Estatísticas do país asiático. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 0,2%. Em ritmo anualizado, a atividade econômica japonesa avançou 1,3% no período. O PIB nominal subiu 0,1% na comparação trimestral e 0,2% na anualizada. Ainda de acordo com o órgão, o consumo privado avançou 0,8% entre abril e junho, ante os três meses anteriores. Já os investimentos fixos caíram 1,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.