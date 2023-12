PIB opera 7,2% acima do nível pré-pandemia, aponta IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) subiu no terceiro trimestre a um patamar 7,2% acima do registrado no quarto trimestre de 2019, no pré-pandemia de covid-19. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta terça-feira, 5, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.

No terceiro trimestre, sob a ótica da oferta, o PIB da Agropecuária estava 15% acima do nível pré-pandemia.

O PIB da Indústria estava 4,8% acima do pré-covid, e o PIB dos Serviços, 8,0% acima.

Entre as atividades econômicas, o destaque negativo é a indústria de transformação, operando em nível 2,4% abaixo do pré-pandemia.

Já o destaque positivo é o segmento de informação e comunicação, que alcançou nível 26,0% acima do pré-covid.

Pelo lado da demanda, o Consumo das Famílias era 5,8% superior ao patamar pré-pandemia, e o Consumo do Governo, 4,7% maior.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB), estava 8,9% acima do pré-pandemia.

As exportações operavam em nível 19,4% superior ao apurado no quarto trimestre de 2019, e as importações estavam 3,1% maiores que no pré-pandemia.