PIB italiano encolhe 0,1% no 3º trimestre, mostra revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália teve desempenho pior do que inicialmente estimado no terceiro trimestre, segundo revisão divulgada hoje pelo instituto de estatísticas do país, o Istat.

Entre julho e setembro, o PIB italiano encolheu 0,1% em relação ao segundo trimestre, mas registrou expansão de 0,7% ante o mesmo período do ano passado, mostram dados finais do Istat.

Há um mês, o Istat havia calculado que o PIB da Itália tinha ficado estável na comparação trimestral e crescido 0,8% no confronto anual.

A revisão frustrou analistas consultados pela Trading Economics, que previam manutenção das estimativas originais.