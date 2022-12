PIB está 4,5% acima do período pré-pandemia, revela IBGE

O avanço de 0,4% registrado no terceiro trimestre ante o segundo trimestre, ambos de 2022, fez o Produto Interno Bruto (PIB) do País ficar 4,5% acima do nível do quarto trimestre de 2019, no período pré-pandemia de covid-19, segundo os dados das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O PIB brasileiro alcançou no terceiro trimestre o maior patamar da série histórica, iniciada em 1996.

Segundo o IBGE, PIB brasileiro cresceu 0,4% no terceiro trimestre de 2022 ante o segundo trimestre de 2022.

O resultado, contudo, veio abaixo da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, calculada em 0,6%, e dentro do intervalo, que indicava alta de 0,2% a 1,0%.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2021, o PIB apresentou alta de 3,6% no terceiro trimestre de 2022, vindo em linha com a mediana das previsões (3,6%, no intervalo de 2,0% a 4,4%).

Ainda segundo o instituto, o PIB do terceiro trimestre de 2022 totalizou R$ 2,5 trilhões.