PIB dos EUA cresce à taxa anualizada de 3,5% no 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 3,5% no terceiro trimestre em relação aos três meses imediatamente anteriores, apontou nesta quarta-feira o Departamento do Comércio do país, em linha com a primeira estimativa da pasta e com as projeções de analistas consultados pela Dow Jones Newswires.

Os gastos do consumidor, que representam mais de dois terços de todo o PIB americano, foram revisados para baixo, de uma alta anualizada de 4,0% na leitura anterior para avanço de 3,6% no terceiro trimestre em relação ao período entre abril e junho.

“A desaceleração no crescimento real do PIB no terceiro trimestre refletiu primariamente uma reviravolta negativa em exportações e desaceleração no investimento em capital fixo de não residentes e no PCE”, afirma o Departamento em comunicado.

Já índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) americano avançou à taxa anualizada de 1,5% no terceiro trimestre em relação ao período entre abril e junho, em uma revisão para baixo da alta de 1,6% trazida pela primeira estimativa da pasta.

O núcleo do PCE subiu igualmente à taxa anualizada de 1,5% nesse intervalo, também abaixo da taxa de 1,6% na leitura anterior para o terceiro trimestre. Os lucros corporativos aumentaram em US$ 76 bilhões entre julho e setembro, acima da expansão de US$ 65 bilhões no segundo trimestre.