Economia PIB do Japão sobe 0,9% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra leitura final

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão subiu 0,9% no segundo trimestre de 2022, na comparação com o trimestre anterior, de acordo com a leitura final publicada na noite da quarta-feira, 7 (horário de Brasília), pelo Escritório de Estatísticas do país. A estimativa inicial para o trimestre, divulgada em agosto, era de alta de 0,5%.

A terceira maior economia do mundo, depois de EUA e China, expandiu-se 3,5% em base anualizada, mostram os dados revisados do governo nesta quinta-feira, pelo horário local.

Pela estimativa preliminar divulgada em agosto, a economia cresceria a uma taxa anualizada de 2,2%.

Os dados revisados mostraram que as despesas de capital aumentaram 2% em relação ao trimestre anterior, em comparação com uma estimativa inicial de aumento de 1,4%.

O consumo privado aumentou 1,2%, ligeiramente superior ao aumento de 1,1% apontado na leitura preliminar.