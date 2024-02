PIB do Japão deve desacelerar e crescer 1% em 2024, projeta FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou nesta sexta-feira, 9, relatório com a conclusão de uma missão de consultas com o Japão, no âmbito do Artigo IV dos regimentos da instituição internacional. O fundo projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) japonês cresça 1,0% em 2024, e 0,8% em 2025.

Segundo o FMI, a recuperação econômica deverá continuar no país, mas o crescimento deve desacelerar devido ao “desaparecimento” de fatores que vinham apoiando o desenvolvimento japonês, como o aumento no turismo visto em 2023, que não deve perdurar.

Sobre a política monetária japonesa, o fundo afirma que o Banco do Japão (BoJ) tem sido “corretamente cauteloso” com a saída das taxas de juros ultra-acomodatícias, dado o histórico de deflação do Japão e os sinais contraditórios da economia demonstrados por indicadores recentes.

Mesmo assim, a inflação deve convergir no médio prazo para a meta de 2%, e o regresso de uma inflação sustentada se deve ao maior crescimento do salário base em quase 30 anos, em um contexto de escassez de mão de obra.