PIB do Chile avança 2,8% no 3º trimestre, na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile teve crescimento de 2,8% no terceiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado, informou nesta segunda-feira o banco central do país. Analistas ouvidos pela Trading Economics previam resultado um pouco melhor, de alta de 2,9%.

O relatório sobre o período mostra crescimento na produção em todos os setores, exceto na mineração. Houve ainda um avanço de 4,6% na demanda interna, puxado por consumo e investimentos, diz o BC chileno.