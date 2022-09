Economia PIB da zona do euro avança 0,8% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,8% no segundo trimestre ante o primeiro, segundo a terceira leitura do dado, publicada nesta quarta-feira pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, Eurostat. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam que a estimativa anterior, de alta de 0,6%, fosse reafirmada.

Na comparação anual, o PIB da zona do euro teve avanço de 4,1% no segundo trimestre. A estimativa anterior havia sido de alta de 3,9%, que era também a previsão dos analistas.

O crescimento do primeiro trimestre foi igualmente revisado, de um avanço de 0,5% ante o trimestre anterior antes informado para um crescimento de 0,7%.