PIB da Rússia recua 4,1% no 2º trimestre, na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia registrou queda de 4,1% no segundo trimestre de 2022, na comparação com igual período do ano passado, segundo a leitura final do indicador, publicada nesta sexta-feira, 9, pelo instituto oficial de estatísticas do país, Rosstat.

No primeiro trimestre, a economia russa havia registrado crescimento de 3,5%, na comparação anual.