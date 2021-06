Economia PIB da Rússia no 1º trimestre recua 0,7% na comparação anual na leitura final

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia registrou queda de 0,7% no primeiro trimestre em relação a igual período de 2020, segundo leitura final do indicador publicada nesta terça-feira pela agência oficial de estatísticas do país, a Rosstat.

A divulgação mais recente para o dado havia apontado uma contração maior, de 1,0%.