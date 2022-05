PIB da OCDE tem forte desaceleração e cresce 0,1% no 1º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu apenas 0,1% no primeiro trimestre de 2022 ante o anterior, informou a entidade nesta segunda-feira (23). O resultado representa uma aguda desaceleração em relação ao ganho de 1,2% registrado nos três meses finais de 2021. Segundo a OCDE, o PIB do G- 7 encolheu 0,1% no período, após crescimento de 1,2% no quarto trimestre de 2021. Três países do grupo tiveram crescimento negativo: Estados Unidos (-0,4%), Itália (-0,2%) e Japão (-0,2%). A atividade econômica na França ficou estagnada, enquanto Reino Unido (+0,8%), Canadá (+1,4%) e Alemanha (+0,2%) tiveram expansão.