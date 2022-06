PIB da Itália sobe 0,1% no 1º trimestre ante 4º trimestre/2021, superando prévia

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 0,1% no primeiro trimestre de 2022 ante o quarto trimestre do ano passado, segundo leitura final divulgada nesta terça-feira, 31, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado contrariou a queda de 0,2% apontada pela primeira leitura do indicador. Na comparação anual, o PIB italiano teve crescimento de 6,2% entre janeiro e março, também superando a prévia, que registrou avanço de 5,8%.