Economia PIB da Coreia do Sul sobe 1,4% no 3º trimestre, na base anual preliminar; previsão: +1%

O Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul avançou 1,4% no terceiro trimestre, em comparação com igual trimestre de 2022, de acordo com leitura preliminar do Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) divulgada nesta quarta-feira, 25.

O resultado veio acima da estimativa de analistas consultados pela FactSet que previam alta de 1,0%.

Já na comparação trimestral, a alta foi de 0,6%.