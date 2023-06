PIB atinge recorde da série e está 6,4% acima do nível pré-pandemia, destaca IBGE

O avanço de 1,9% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre de 2022 fez a atividade econômica alcançar patamar recorde na série histórica iniciada em 1996, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB está em 6,4% acima do patamar pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019. No quarto trimestre de 2022, o PIB se encontrava em nível 4,4% acima do pré-pandemia, apontou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

Tanto o PIB da Agropecuária quanto o PIB de Serviços também subiram ao maior patamar da série histórica no primeiro trimestre de 2023. “Grande parte dessa safra colhida nesse primeiro trimestre ainda não foi utilizada, foi para variação de estoques”, ponderou Palis, sobre o desempenho extraordinário da Agropecuária no primeiro trimestre deste ano.

Já o PIB da Indústria está 9,6% abaixo do pico alcançado no terceiro trimestre de 2013. Segundo Palis, a indústria de transformação vem puxando o PIB industrial para patamar inferior ao pico histórico.

Sob a ótica da demanda, o Consumo das Famílias também alcançou o maior patamar da série histórica no primeiro trimestre de 2023. “O Consumo do Governo, o recorde era lá no quarto trimestre de 2013, está bem próximo”, afirmou Palis.

Já a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB), está 15,1% abaixo do pico da série, alcançado no segundo trimestre de 2013.