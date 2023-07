Economia Pharol registra 1 milhão de euros de prejuízo no 1º semestre e reduz participação na Oi a 0,18%

A companhia portuguesa Pharol informa que registrou prejuízo líquido de € 1 milhão no primeiro semestre, inferior ao prejuízo de € 1,2 milhão de igual período do ano passado. Em seu balanço, a empresa diz que o resultado foi afetado por custos operacionais recorrentes em 1,3 milhão de euros, que foram compensados em parte por ganhos com revalorização de ativos financeiros e juros líquidos.

A Pharol também informa que, no primeiro semestre de 2023, vendeu mais uma parte de sua participação na Oi, “culminando numa participação final de 0,18% da Oi (sem ações de tesouraria)”. A empresa portuguesa argumenta que os “desenvolvimentos mais recentes” na Oi, “sobretudo o pedido formulado de novo processo de recuperação judicial e algum arrastar das negociações com credores, justificam plenamente” a opção de “elevada prudência na gestão da carteira de ações da Pharol naquela empresa”, por isso o corte na participação. Ao mesmo tempo, ela diz que continua a acompanhar com atenção o quadro na Oi, na sua atividade operacional e em aspectos institucionais.