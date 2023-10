Petróleo fecha em queda, com preocupações sobre demanda e arrefecimento de risco por Israel

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda na sessão desta quarta-feira, 11, em correção após atenuação de preocupações sobre escalada do conflito em Israel para outros países do Oriente Médio. O foco parece mudar do possível impacto da guerra na oferta da commodity para os sinais de desaceleração global, que tenderia a pressionar a demanda.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em baixa de 2,88% (US$ 2,48), a US$ 83,49 o barril , enquanto o Brent para dezembro negociado na Intercontinental Exchange (ICE) recuou 2,08% (US$ 1,83), a US$ 85,82 o barril.

Com sinais de que o conflito em Israel não se espalhou pela região, investidores passaram a prestar atenção no caminho para recuperação do crescimento global, que parece estar “se tornando mais difícil”, segundo avalia a Oanda. “O consumidor dos Estados Unidos está enfraquecendo, a Alemanha pode estar caminhando para uma recessão mais profunda e há receios de que a crise econômica da China possa estar se agravando.”

A CMC Markets também atribui as atenuações das sobre o conflito como motivo para a queda do petróleo nesta quarta, “com os esforços de Israel contidos, por enquanto, na região de Gaza”.

A baixa “segue refletindo os menores receios em relação a uma extensão da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas para outras fronteiras, com menor perspectiva de que essas tensões atinjam outros países produtores de petróleo”, comentou o analista de Inteligência de Mercado de Petróleo da StoneX Bruno Cordeiro.