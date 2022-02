Petrobrás tem lucro recorde de R$ 106,7 bilhões em 2021, alta de 1.400% em um ano

A Petrobras teve lucro recorde em 2021, com ganhos de R$ 106,7 bilhões, o que representa um aumento de 1.400% em relação ao resultado do ano anterior. No quarto trimestre de 2021, o lucro líquido foi de R$ 31,5 bilhões, queda de 47,4% em relação ao mesmo período de 2020, e 1,2% maior do que o registrado no trimestre anterior, segundo informou a companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira, 23.

A receita de vendas no período de fim de ano subiu 79%, para R$ 134,2 bilhões, frente ao quarto trimestre de 2020, e a Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve alta de 33,8% contra o quarto trimestre do ano passado, para R$ 62,9 bilhões.