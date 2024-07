Petrobras rompe contrato de produção de fertilizantes com a Unigel

A Petrobras encerrou o contrato com o Grupo Unigel para produção de fertilizantes. De acordo com a estatal, o compromisso de industrialização por encomenda (Tolling) fechado no final do ano passado não foi atendido dentro das condições no prazo previsto, encerrado na quinta-feira, 27.

A Petrobras desenha uma reorganização de suas operações no segmento de fertilizantes no âmbito de seu Plano Estratégico 2024-2028. A companhia informa, por meio de comunicado em seu site, que continua analisando uma solução definitiva, rentável e viável para o suprimento de fertilizantes ao mercado brasileiro.