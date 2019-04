Petrobras revisa declaração de Castello Branco sobre diesel

A Petrobras, por meio de sua assessoria de imprensa, revisou a declaração do presidente da companhia, Roberto Castello Branco, sobre a decisão da empresa de manter o preço do diesel congelado.

Segue a íntegra da declaração:

“Recebi ontem, no fim do dia, uma ligação telefônica do presidente Bolsonaro me alertando sobre os riscos do aumento do preço do diesel divulgado pela Petrobras. Considerei legítima a preocupação do Presidente.

“A Petrobras decidiu, então, suspender o reajuste do preço do diesel com base em cálculos técnicos e na posição de instrumentos de hedge para sua proteção contra prejuízos.

“Reitero que a Petrobras é uma empresa completamente autônoma para a tomada de decisões, coerente com seus fins institucionais e que sempre buscará a defesa do interesse dos seus acionistas e do Brasil.”