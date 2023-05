Petrobras retoma programa de estágio com 200 vagas em 11 estados

A Petrobras reabriu seu programa de estágio, fechado desde 2019, oferecendo 200 vagas no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. As inscrições vão de 6 a 16 de junho e o processo será totalmente virtual.

“Vamos oxigenar a Petrobras com estudantes de diversas áreas de formação de nível superior, que terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades, a partir de uma trilha de aprendizado especialmente desenvolvida para eles”, afirmou, em nota o gerente executivo de Recursos Humanos da Petrobras, Felipe Freitas.

As oportunidades são para estudantes de cursos superiores de Administração, Análise de Dados, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas), Contabilidade, Direito, Engenharias (Computação, Automação e Controle, Elétrica, Mecânica, Petróleo, Produção e Química), Estatística, Geologia e Serviço Social.