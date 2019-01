Petrobras retoma fornecimento de gasolina para aviação agrícola, diz Sindag

As empresas de aviação agrícola de São Paulo voltaram a receber gasolina de aviação (avgas) nesta quarta-feira, 16, segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag). “No Rio Grande do Sul, Estado com a maior frota movida a avgas do País, a previsão é de que as empresas comecem a receber combustível nessa quinta-feira (17)”, disse, em nota.

No último dia 10, a Petrobras havia informado que o abastecimento do produto seria normalizado no País nesta semana com a chegada de uma nova carga importada, depois que a produção da Refinaria Presidente Bernardes-Cubatão (RPBC) foi interrompida por uma parada para manutenção da unidade.

O Sindag diz esperar que a quantidade importada pela Petrobras, e que começou a ser descarregada na terça-feira, 15, no Porto de Santos, seja suficiente para atender à demanda aeroagrícola. “Como boa parte dos reservatórios já estavam secos nas empresas, as distribuidoras precisarão garantir um fluxo grande de cargas para darem conta da demanda”, destacou.