Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 11,6%

A Petrobras reduziu o preço do querosene de aviação (QAV) vendido em suas refinarias ou importado por ela, em média, em 11,6%, com vigência a partir do domingo, 1º de janeiro, informou a petroleira nesta segunda-feira, 2. Conforme a companhia, foi a segunda queda seguida nos preços do QAV.

A empresa define os preços do QAV mensalmente.

Segundo a Petrobras, desde julho, já houve cinco quedas nos preços. Na média, o recuo acumulado foi de 22,5%, informou a estatal.

A Petrobras também anunciou nesta segunda-feira, 2, a redução nos preços dos ligantes asfálticos para as distribuidoras. Na média, a queda foi de 6%.

Conforme informou a companhia, os novos preços também estão em vigor desde domingo.