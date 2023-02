Petrobras recebe duas indicações da Fazenda para conselho fiscal

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 27, que recebeu ofício da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda com duas indicações para o seu Conselho Fiscal, para deliberação na Assembleia Geral Ordinária de 2023. Viviane Aparecida da Silva Varga como titular e Otávio Ladeira de Medeiros como suplente.

Viviane é servidora de carreira da STN desde 1995. Já Medeiros passou pelo conselho fiscal do Banco do Brasil, da BB Administradora de Cartões de Crédito e da BB DTVM.