Petrobrás prevê investir US$ 47 bilhões

A Petrobrás prevê investir US$ 27 bilhões no pré-sal e US$ 20 bilhões no pós-sal, nos próximos cinco anos. A petroleira deve ter mais 11 sistemas de produção no período, sendo sete no pré-sal. “Nossa agenda está baseada em exploração, foco no pré-sal e transformação digital”, disse Rudimar Lorenzatto, diretor da estatal. A empresa deverá ter 62 poços de exploração offshore entre 2020 e 2023.

Segundo ele, a Petrobrás está se preparando para o aumento de 20% no consumo global de energia nos próximos 20 anos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.