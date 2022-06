‘Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos’, diz Bolsonaro no Twitter

Bolsonaro voltou a chamar o lucro da estatal de “exagerado” - Foto: Alan Santos / PR

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira, 17, que a Petrobras pode “mergulhar o Brasil num caos” e reforçou a posição do governo contrária a qualquer reajuste dos combustíveis. “A Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos. Seus presidente, diretores e conselheiros bem sabem do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 2018, e as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do nosso povo”, escreveu o chefe do Executivo no Twitter, pouco antes de a Petrobras anunciar o novo reajuste do diesel e da gasolina.

Na mesma rede social, o presidente ainda voltou a chamar o lucro da estatal de “exagerado” e a dizer que a empresa tem uma função social.

“O Governo Federal como acionista é contra qualquer reajuste nos combustíveis, não só pelo exagerado lucro da Petrobrás em plena crise mundial, bem como pelo interesse público previsto na Lei das Estatais”, publicou Bolsonaro.

Na manhã desta sexta-feira, a Petrobras anunciou que reajustará a gasolina em 5,2% e o diesel em 14,2% a partir do sábado, 18.