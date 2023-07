Economia Petrobras oferece ajuda à Pemex após explosão matar 2 petroleiros no Golfo do México

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, se solidarizou nesta manhã de sábado, 8, com as famílias dos dois petroleiros mortos na explosão ocorrida ontem, 7, em uma plataforma da estatal mexicana Pemex, no Golfo do México, e ofereceu ajuda. Um petroleiro ainda está desaparecido e mais nove trabalhadores tiveram ferimentos, sendo que apenas um ainda está internado, com 35% do corpo queimado.

“Toda solidariedade, de parte da Petrobras, às famílias dos dois petroleiros e aos trabalhadores e trabalhadoras de nossa co-irmã estatal mexicana Pemex. Nossa permanente disponibilidade para cooperação e ajuda. Reconhecemos a sua competente condução diante deste grave sinistro”, disse Prates em uma rede social.

Segundo comunicado do diretor geral da Pemex, Octavio Romero Oropeza, os barcos dos bombeiros chegaram a tempo de evitar que o fogo de espalhasse pelas plataformas do Centro Nohoch, cinco ao todo, após a explosão em uma das unidades.

Oropeza informou que o acidente afetará a produção de vários milhões de barris de petróleo e gás, “pelo que se buscará voltar rapidamente à produção com estratégias definidas para reduzir o tempo do retorno”, informou a Pemex em um comunicado na sexta-feira, 7.

Segundo o executivo, o fogo está controlado e será investigada a causa da explosão.