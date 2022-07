Petrobras: no final de junho, fator de utilização das refinarias atingiu 97%

A Petrobras informou no início da noite desta quinta-feira, 21, que atingiu um fator de utilização total (FUT) nas refinarias de 97% no fim de junho. Na média do segundo trimestre, porém, o indicador foi de 89%.

A progressão no desempenho das refinarias, informou a Petrobras em nota, se deve a conclusão das paradas programadas de manutenção da Refinaria Henrique Lage (Revap), em São Paulo, e da refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro. A companhia destacou, também, o bom funcionamento da Refinaria de Paulínia (Replan), também em São Paulo, a maior do país e responsável por processar 20% da carga do parque de refino.

“Esse desempenho permitiu maior produção, com rendimento de diesel, gasolina e QAV de 67% no segundo trimestre, em linha com o primeiro trimestre do ano, aproveitando condições favoráveis de mercado”, informou a Petrobras.

Com relação a de diesel e gasolina, a Petrobras informou ter alcançado 62% de rendimento no segundo trimestre desse ano, acima da média de 60% dos últimos 3 anos.

A companhia informo ainda que, no terceiro trimestre desse ano, há previsão de paradas programadas de manutenção, com destaque para a pausas em setores da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Minas Gerais; da Refinaria de Paulínia (Replan); e da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, que também vai entrar pelo quarto trimestre.