Petrobras: MME não constatou impedimentos e indicará mesmos nomes à Celeg

A Petrobras esclarece que tomou conhecimento de nota oficial publicada no site do Ministério de Minas e Energia (MME) nesta quarta-feira, em que o órgão informa que não constatou impedimentos apontados pelo Comitê de Elegibilidade da Petrobras (Celeg) no processo de eleição dos novos conselheiros, a ser realizada na Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 19 de agosto.

Na nota, o MME informa ainda que reencaminhará os mesmos nomes já indicados em 21 de junho, ratifica a Petrobras, por meio de um comunicado ao mercado.

Como mostrou mais cedo o Broadcast, em novo episódio de atrito entre o governo federal e a Petrobras, o MME informou que vai reencaminhar à companhia a lista com os mesmos oito nomes inicialmente indicados pelo governo para o Conselho de Administração da estatal. Na semana passada, dois integrantes dessa lista foram reprovados pelo Celeg, orientação acatada pelo atual Conselho.