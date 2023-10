Petrobras investirá R$ 10 bi em projetos em MG e gerar mais de 200 mil empregos, reitera Prates

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, reafirmou nesta terça-feira, 31, em uma rede social, que a estatal vai investir R$ 10 bilhões em Minas Gerais. O anúncio ocorreu durante evento no Estado, em que foi convocado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Eles participaram na segunda-feira, 30, do 1º Encontro de óleo, gás e biocombustíveis para fortalecer a cadeia de produção industrial e comercial, em Belo Horizonte.

“O evento foi realizado em parceria com o Ministério de Minas e Energia e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg)”, informou Prates, que na ocasião divulgou que a Refinaria Gabriel Passos (Regap) receberia US$ 2,6 bilhões até 2030.

Mais tarde, a Petrobras, via Relações com os Investidores, informou em comunicado ao mercado que os investimentos seriam de R$ 2 bilhões até 2027.

Ainda segundo a companhia, estudos preliminares apontam para o aumento da capacidade de processamento da refinaria para até 40 mil m3 por dia, ante os atuais 26 mil m3 por dia, o que demandaria mais R$ 8 bilhões.

Na rede social, Prates destacou a importância de Minas Gerais para os planos futuros da estatal, com Minas Gerais sendo um dos principais polos geradores de fornecimento, suprimento e serviços para a indústria do petróleo.

“A Petrobras investirá cerca de R$ 10 bilhões em projetos no Estado, como a ampliação da capacidade de processamento da Regap. A expectativa é de que possam ser gerados mais de 200 mil empregos diretos e indiretos”, afirmou.