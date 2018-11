Petrobras inicia produção de petróleo e gás com plataforma no campo de Búzios

A Petrobras deu início à operação da P-75, no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. A plataforma começou a operar no domingo, 11, segundo comunicado da estatal, para a produção de petróleo e gás natural com capacidade diária de até 150 mil barris de óleo e para comprimir até 6 milhões de m³ de gás natural, em dez poços produtores e sete poços injetores.

O escoamento da produção de petróleo será feito por navios aliviadores, enquanto a produção de gás será escoada pelas rotas de gasodutos do pré-sal, de acordo com a nota da Petrobras.

A companhia destaca ainda que esta é a segunda unidade instalada no Campo de Búzios e está localizada a 210 km da costa do Rio de Janeiro, em profundidade de água de 2.000 metros.

A P-75 é a quarta plataforma a entrar em produção este ano, dentro de uma previsão de seis sistemas para este ano no Brasil – a P-67 já está no campo de Lula, e a P-76 deverá seguir para o campo de Búzios em dezembro.