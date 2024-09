Petrobras informa que Replan foi eleita 'Refinaria do Ano' pela World Refining Association - O Liberal

Brasil e Mundo Petrobras informa que Replan foi eleita ‘Refinaria do Ano’ pela World Refining Association

A Petrobras informou que recebeu na quinta-feira, 5, o prêmio de “Refinaria do Ano de 2024” para a Refinaria de Paulínia (Replan), em São Paulo, por suas iniciativas em inovação, modernização, segurança e sustentabilidade. A Replan é a maior unidade de refino da Petrobras, com cerca de 30% do mercado.

A premiação é concedida pela World Refining Association, entidade de relevância mundial que reúne as grandes empresas do setor. A cerimônia foi realizada em Cartagena, na Colômbia, durante a Conferência Latino-Americana de Refino (LARTC, na sigla em inglês).

Segundo a Petrobras, a Replan tem recebido investimentos significativos em tecnologias avançadas e ações de modernização para melhorar suas operações.

“Essas inovações não apenas fortalecem a posição da refinaria no mercado, mas também contribuem para a redução do impacto ambiental e o bem-estar das comunidades vizinhas”, afirmou em nota o gerente geral da Replan, Raphael Franco de Campos. “Prezamos pela adoção contínua de tecnologias avançadas e programas que garantem operações seguras e sustentáveis”, acrescentou.

Ele explicou que a Replan utiliza modelos de planejamento de produção e escoamento baseados em otimização econômica. A refinaria também prioriza parcerias de longo prazo com instituições de ensino e pesquisa para fomentar a inovação e adaptação às mudanças do mercado.

No primeiro semestre do ano que vem, a Replan ficará ainda mais sustentável, destacou a Petrobras, com a entrada em operação da nova unidade de tratamento de diesel (U-5283), que aumentará em 10.000 metros cúbicos por dia (m³/d)) a produção de diesel de baixo teor de enxofre.

Em 2026, a expectativa é elevar a capacidade de processamento de petróleo de 435 mil bbl/dia para 460 mil bbl/dia, um crescimento de 5%, e pôr em funcionamento uma usina fotovoltaica.

“Esses esforços posicionam a Replan como uma refinaria moderna e resiliente, preparada para enfrentar os desafios da indústria de refino no século XXI”, conclui Campos.

Localizada na Região Metropolitana de Campinas (RMC), no interior do Estado de São Paulo, a Replan pode processar 69 mil m³ de petróleo por dia (69 milhões de litros), o equivalente a 434 mil barris, o equivalente a cerca de 30% de todo refino do Brasil.

Entre os principais produtos fornecidos pela Replan, estão o diesel S-10, diesel S-500, gasolina, QAV, GLP, propeno, asfaltos, coque, enxofre, raro e óleos combustíveis, informou a Petrobras.