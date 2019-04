Petrobras estuda participar do leilão de gás natural na costa de Israel, diz MME

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reforçou em Jerusalém que a Petrobras estuda participar do leilão de exploração de gás natural na costa de Israel, mas que o assunto ainda não está fechado. Trata-se de um leilão de 19 blocos em uma província em que já há produção e agora haverá expansão.

“A Petrobras enviou uma carta para o Ministério de Minas e Energia de Israel manifestando interesse em conhecer melhor a proposta e vai comprar a base de dados para avaliar (se participa ou não do leilão). Se vai ter participação ou apresentar uma proposta é questão da empresa”, afirmou em Jerusalém, onde faz parte da comitiva presidencial a Israel.

As propostas deverão ser apresentadas ao fim de junho e, em julho, está previsto o anúncio da empresa vencedora. Albuquerque cogitou que a participação da estatal poderia ser em parceria com outra empresa. A Petrobras pode dar mais detalhes”, disse.

No domingo, o governo israelense anunciou que a Petrobras participará do leilão, mas o porta-voz do governo brasileiro, Otávio Rêgo Barros, não confirmou a informação. Disse que “checaria com os colegas o que o negócio queria dizer”, pois não tinha mais detalhes. Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou apenas que o ministro Bento Albuquerque havia tratado de uma possível participação da Petrobras em um leilão de gás natural no país.