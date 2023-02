Economia Petrobras doa R$ 1 milhão para auxílio a vítimas das chuvas no litoral de SP

A Petrobras informou que aprovou uma doação no valor de R$ 1 milhão para auxílio a comunidades atingidas pelas fortes chuvas que ocorreram no litoral de São Paulo. O montante será destinado ao Movimento União BR por meio do Instituto da Criança, entidade sem fins lucrativos.

Segundo a estatal, a doação será usada na aquisição de itens de primeira necessidade, como geladeira, fogão, alimentos, produtos de higiene e limpeza para a população afetada pelas chuvas nos municípios de São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, Bertioga e Guarujá, no litoral de São Paulo.

Entre os dias 18 e 21 de fevereiro, a região foi atingida pela maior chuva já registrada na história do País, chegando a um acumulado de 682 milímetros em 24 horas em algumas localidades, causando graves danos humanos, materiais e ambientais.

“Por meio dessas ações, colocamos em prática nossa política de Responsabilidade Social e reforçamos a solidariedade com as comunidades que foram atingidas por essa calamidade, somando esforços com o poder público e a sociedade civil para o apoio à região”, afirmou em nota o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

O Movimento União BR/Instituto da Criança também atuou como parceiro da Petrobras em ação realizada em 2022 para atender comunidades vulneráveis atingidas por enchentes em Pernambuco.

Além da doação, a Petrobras, que tem operações na região por meio da sua subsidiária Transpetro, participa de outras ações emergenciais, como campanha de voluntariado para doações de itens de alimentação, limpeza e higiene para as famílias atingidas. A empresa disponibilizou, ainda, combustível de aviação, bases de apoio, equipamentos e equipes para apoiar as autoridades no resgate às vítimas e apoio às regiões afetadas.