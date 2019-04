Petrobras diz que reajuste do diesel pode ultrapassar prazo de 15 dias

A Petrobras informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que os próximos reajustes do óleo diesel não necessariamente acontecerão no mesmo prazo de 15 dias úteis adotado neste mês. Por meio de sua assessoria de imprensa, a empresa frisou que o prazo mínimo é de 15 dias, mas poderá ser maior.

“Os preços do diesel nas refinarias da companhia, que correspondem a cerca de 54% dos preços ao consumidor final, serão reajustados por períodos não inferiores a 15 dias”, informou a petroleira, no dia 26 do mês passado.

Nesta quinta-feira (11), passados exatos 15 dias úteis, a empresa reajustou o combustível em 5,7%. O litro passou de R$ 2,1432 para R$ 2,2662. A alta anunciada foi a maior desde que os presidentes da República, Jair Bolsonaro, e da petroleira, Roberto Castello Branco, assumiram os cargos. Até então, a maior alta tinha sido de 3,5%, registrada no dia 23 de fevereiro.