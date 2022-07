Economia Petrobras confirma ter acatado integralmente decisão do Celeg sobre indicados

A Petrobras confirmou nesta segunda-feira, 18, que o Conselho de Administração da estatal validou integralmente as análises do Comitê de Elegibilidade (Celeg) em relação aos nomes indicados pelo acionista controlador e acionistas minoritários para o CA da companhia, conforme antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Com isso, corroborou a rejeição de duas indicações do governo: Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, número dois da Casa Civil, e do procurador-geral da Fazenda, Ricardo Soriano de Alencar. Os demais nomes indicados pela União para o Conselho da empresa foram aprovados.

Em reunião promovida nesta segunda-feira, o conselho de administração da estatal aprovou ainda a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser promovida em 19 de agosto.

O governo indicou oito nomes para ocupar os assentos a que tem direito no órgão, mas com a rejeição de dois nomes, voltou a ter seis cadeiras, a menos que faça mais indicações até a data da AGE.