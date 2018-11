Petrobras confirma que Monteiro deixará a presidência a partir de 1º de janeiro

A Petrobras enviou nota ao mercado nesta segunda-feira, 19, em que confirma que seu presidente, Ivan de Souza Monteiro, deixará a companhia a partir de 1º de janeiro de 2019. A nota, de um parágrafo, cita notícias veiculadas na imprensa.

A informação de que o economista Roberto Castello Branco aceitou o convite para presidir a companhia no futuro governo de Jair Bolsonaro (PSL), antecipada pelo jornal O Estado de S. Paulo, foi confirmada no período da manhã desta segunda-feira pela assessoria do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, por meio de nota distribuída à imprensa.

“O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, recomendou ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, a indicação para a presidência da Petrobras de Roberto Castello Branco, que aceitou o convite”, diz o documento.