Petrobras confirma que estuda vender fatia na BR Distribuidora

A Petrobras analisa vender mais uma fatia das ações que detém na BR Distribuidora. Em resposta a ofício da Secretaria de Acompanhamento de Empresas da B3 e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre notícia desta quinta-feira, 11, do jornal O Estado de S. Paulo, intitulada “Petrobras prepara operação para vender até 30% da BR Distribuidora”, a empresa admite que “iniciou estudos”, sem especificar o porcentual da fatia a ser negociada.

A companhia diz que avalia “diversos modelos” de venda junto com as instituições financeiras contratadas, entre as quais possível oferta pública de ações (“follow on”).

“Contudo, ainda não há deliberação pelos órgãos internos da Companhia acerca da quantidade da participação a ser negociada, da estrutura ideal da transação ou mesmo acerca da sua efetiva realização, o que dependerá das condições de mercado e do seu reposicionamento estratégico no setor”, esclarece a Petrobras.