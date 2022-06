Petrobras confirma lista de indicados, com Paes de Andrade para a presidência

A Petrobras confirmou que recebeu ofício do Ministério das Minas e Energia (MME) na quinta-feira, 9, com a indicação de dez candidatos da União para as vagas a serem preenchidas no Conselho de Administração. O ofício confirma o nome de Caio Mario Paes de Andrade para o cargo de presidente da estatal, em substituição de José Mauro Ferreira Coelho, caso a destituição seja efetivada.

Também foi indicado Alencar e Gileno Gurjão Barreto para a presidência do Conselho.

Além deles, foram confirmados os nomes de Edison Antonio Costa Britto Garcia, Ieda Aparecida de Moura Gagni e Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, que tiveram seus nomes antecipados extra-oficialmente nos últimos dias, além de Ricardo Soriano.