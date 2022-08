Petrobras comunica intimação em ação contra nomeação de Caio Paes de Andrade

A Petrobras divulgou nesta segunda-feira, 22, comunicado informando ter sido intimada no dia 11 de agosto para apresentar sua defesa prévia ao pedido de liminar de uma ação movida pelo senador Jean-Paul Prates (PT) e pelo presidente da Anapetro, Mario Alberto Dal Zot.

Na ação, que corre no juízo da 11ª Vara Federal do Rio, eles solicitam a anulação da nomeação de Caio Paes de Andrade como diretor presidente da estatal. O executivo, indicado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, foi aprovado no dia 27 de junho para o comando da estatal pelo Conselho de Administração por sete votos a três.

E na última sexta-feira, acionistas reafirmaram a escolha em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que também elegeu os membros do Conselho, inclusive os dois nomes indicados pelo governo que tinham sido considerados inelegíveis pelos comitês de Elegibilidade (Celeg) e de Pessoas (Cope) da estatal, Ricardo Soriano e Jônathas Nery de Castro, por apresentarem conflito de interesses. Representantes de petroleiros prometeram recorrer à Justiça e à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) para tentar anular também o resultado da assembleia.