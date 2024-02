Petrobras começa a vender diesel renovável em SP a partir de março

A Petrobras informou nesta quinta-feira, 29, que vai começar a comercializar diesel renovável (Diesel R5) a partir de sua refinaria em Cubatão, São Paulo, atingindo assim o mercado consumidor paulista, o principal do País.

O combustível, que reduz a emissão de gases efeito estufa (GEE) e era comercializado apenas no Paraná, por meio da Repar, será agora também produzido Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), informou a estatal.

“Após a consolidação das vendas de Diesel R5 na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, a Petrobras passa a comercializar o produto também no Estado de São Paulo a partir da primeira semana de março”, informou a companhia.

Segundo o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França, os investimentos em baixo carbono demonstram a opção da companhia pela transição energética.

“A Petrobras vem atingindo suas metas de eficiência e confiabilidade e, ao mesmo tempo, preocupa-se com a descarbonização de produtos e processos. Fomos a primeira empresa no Brasil a desenvolver tecnologia própria de coprocessamento e implantamos, em nossas unidades, um combustível com conteúdo renovável que não requer adaptação ou alteração nos motores para poder ser usado”, afirmou em nota.