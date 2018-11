Petrobras: Castello Branco será submetido a processo de governança

A Petrobras, ao ser questionada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a escolha de Roberto Castello Branco, para ocupar o cargo de presidente da estatal, disse que não recebeu qualquer comunicação pelo governo de transição e que irá aguardar a devida oficialização pelo seu acionista controlador, a União, para adotar os trâmites internos pertinentes.

“A indicação deverá ser submetida aos procedimentos de governança corporativa da Petrobras, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia, com apreciação pelo Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão e, posteriormente, deliberação do Conselho de Administração”, afirmou a estatal.