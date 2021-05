Petrobras assina contrato para construção e instalação da 7ª unidade em Búzios

A Petrobras informou ao mercado nesta segunda-feira (10) que assinou um contrato para a construção e instalação da sétima unidade no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. A P-78, montada pela Keppel Shipyard, será do tipo FPSO, unidade flutuante que produz, armazena e transfere petróleo, com capacidade de processamento de 180 mil barris de óleo por dia e 7,2 milhões de metros cúbicos (m3) de gás por dia. A entrega está prevista para 2024.

“O contrato prevê o atendimento ao conteúdo local de 25%, com serviços a serem executados no Brasil por meio de parceria ou subcontratação de empresas nacionais”, diz a estatal. O fornecimento do FPSO será resultado da contratação na modalidade EPC e da estratégia da Petrobras de desenvolver novos projetos de plataformas próprias, incorporando lições aprendidas, incluindo aspectos de contratação e construção.