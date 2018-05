Petrobras anuncia quedas de 0,72% no preço da gasolina e de 8,95% no diesel

A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor na sexta-feira, 25, o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias será de R$ 2,0160, com queda de 0,72% em relação à média atual de R$ 2,0306. Essa é a terceira queda consecutiva anunciada pela empresa.

Já o valor médio nacional do litro do diesel A recuou 8,95%, para R$ 2,1016, ante a medida atual de R$ 2,3083.

Na noite de quarta, a Petrobras anunciou congelamento do preço do diesel por 15 dias e um desconto de 10% nos preços nas refinarias, na tentativa de chegar a um acordo para por um fim a greve.

Em entrevista a Rádio Eldorado na manhã desta quinta-feira, 24, o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, afirmou que as manifestações dos motoristas autônomos devem ser suspensas no período da tarde, desde que o projeto que prevê zerar, até o fim de 2018, o PIS-Cofins que incide sobre o óleo diesel seja aprovado pelo Senado.