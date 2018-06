Petrobras anuncia queda de 1,59% no preço da gasolina para dia 14 de junho

A Petrobras anuncia que, com o reajuste que entrará em vigor na quinta-feira, 14, o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias será de R$ 1,9351, com queda de 1,59% em relação à média atual de R$ 1,9664. Já o preço do diesel segue congelado em R$ 2,0316.