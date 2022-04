Petrobras anuncia oferta de recompra de títulos globais de até US$ 2 bi

A Petrobras informou nesta terça-feira, 5, o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) no valor de até US$ 2 bilhões. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais em circulação com vencimentos em 2024 e taxa de 6,250%; 2025 com taxa de 4,750% e 2025 com taxa de 5,299%.

Também estão na lista títulos com vencimento em 2026 (com taxa de +8,750%), 2026 (+6,250%), 2027 (+7,375), 2028 (+5,999%), 2029 (+5,750%), 2029 (+5,375%) e 2030 (+5,093%).

Segundo a estatal, os títulos estão segregados em dois grupos, independentes entre si, e está limitada ao montante a ser despendido pela PGF de US$ 1 bilhão por grupo, totalizando US$ 2 bilhões.

Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação.

A Petrobras detalha que os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos, em cada uma das séries consideradas, serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield), definida às 11 horas da cidade de Nova York de 11 de abril de 2022, formada pelo respectivo acréscimo (spread), somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos denominados em dólares, à taxa do tesouro britânico para os títulos denominados em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos denominados em euro.