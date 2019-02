Petrobras anuncia aumento de GLP residencial entre 0,5% e 1,4%

O Sindicato Nacional das Indústrias Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) informou que a Petrobras anunciou o aumento do GLP Residencial (gás de cozinha) entre 0,5% a 1,4%, dependendo do polo de suprimento.

O aumento vai vigorar a partir de terça-feira, 5, nas refinarias da estatal.

O último aumento anunciado para ao produto, que tem ajustes trimestrais, havia ocorrido em 6 de novembro de 2018. O novo preço médio do produto, segundo a Petrobras, será de R$ 25,33 o botijão de 13 quilos, contra R$ 25,07 após o ajuste de novembro.

Pelos cálculos do Sindigás, o valor do GLP empresarial está 13,4% acima do GLP Residencial.