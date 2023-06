Brasil e Mundo Petrobras anuncia às distribuidoras queda média de 12,6% no preço do querosene de aviação

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 1º de junho, às distribuidoras uma redução média de 12,6% no preço do querosene de aviação (QAV). Os novos preços valem a partir desta quinta-feira.

A companhia informou tratar-se do quarto mês consecutivo de queda no preço do insumo.

A redução acumulada no preço do QAV comercializado pela Petrobras em 2023 é de 35,0%, detalhou a estatal.