Economia Petrobras anuncia 1ª plataforma all-eletric em 2025 no ES e confirma eólica offshore no Estado

A Petrobras instalará no litoral capixaba, em 2025, a primeira plataforma com sistemas totalmente eletrificados (all-eletric) de ciclo combinado no Brasil. Essa tecnologia permitirá maior eficiência operacional e redução de emissões de gases do efeito estufa. A confirmação da data de instalação do FPSO Maria Quitéria no campo de Jubarte, no pré-sal da bacia de Campos, foi feita pela gerente geral da Unidade de Negócio de Exploração e Produção da Petrobras no Espírito Santo, Eduarda Lacerda.

A executiva participou da abertura, na terça-feira, 8, da MEC Show 2023, Feira da Metalmecânica e Inovação Industrial do Espírito Santo. Lacerda também destacou outros projetos da companhia previstos para o estado.

“No litoral sul do Espírito Santo, estamos estudando a implantação de um parque eólico offshore. Das cinco plataformas previstas na bacia de Campos no Plano de Negócios 2023-2027, três serão gerenciadas pela nossa unidade. Então, são vários projetos e investimentos para o presente e futuro da nossa empresa aqui no Espírito Santo. O futuro não é só produzir petróleo, não é só produzir gás. É produzir energia limpa e sustentável”, afirmou a executiva.

Perto da Petrobras completar 70 anos, Lacerda ressaltou a importância do Espírito Santo na história da Petrobras, que está há 66 anos no estado. “Nesse ano, a Petrobras completa 70 anos, e o estado sempre foi uma parte importante dessa história. Vivemos aqui – e não foi por acaso que fosse aqui – alguns dos episódios mais inovadores e marcantes de nossa história, como o primeiro poço no mar e a primeira produção no pré-sal, que neste ano chega aos 15 anos” destacou a gerente.

Na feira, o estande da empresa contará com um circuito simulando uma área operacional para demonstração do robô “Anymal D”, especializado em operações de segurança.

O equipamento é capaz de realizar atividades de inspeção autônoma em áreas industriais de plataformas marítimas e refinarias, com potencial de ampliar a eficiência e a segurança das operações. Seu formato é semelhante a um “pet”, com um design que lhe permite subir e descer escadas, inclusive com capacidade para desviar de obstáculos e parar caso detecte algo em suas proximidades. Este é o primeiro robô desse formato do mercado, disse a estatal em nota.