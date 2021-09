Petrobras abre teaser para venda de dois campos na Bacia de Santos

A Petrobras abriu teaser, ou seja, a etapa de divulgação de oportunidade, para a venda de sua participação nos campos de Uruguá e Tambaú, na concessão BS-500, localizada na Bacia de Santos. Em ambos a fatia detida é de 100%.

No ano passado, a produção foi de cerca de 5 mil barris por dia de óleo e 918 mil m3/dia de gás.

Ainda de acordo com comunicado da Petrobras, os campos estão situados na porção norte da Bacia de Santos, entre 140 e 160 km da costa do Estado do Rio de Janeiro, em lâmina d’água que varia de 1.000 a 1.500 metros.